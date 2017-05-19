Убийцу российских граждан задержали в Абхазии Особо опасного преступника поместили в изолятор временного содержания

Автор фото: Sputnik Абхазия

Накануне стало известно о том, что сотрудниками абхазской милиции был обнаружен и задержан беглый преступник. С февраля 2014 года Геннадий Блабба находился в розыске по обвинению в убийстве двух российских миротворцев.

Данного гражданина Абхазии Верховный суд республики приговорил к 15 годам тюрьмы ещё в 2007 году. Тогда была доказана его вина в вооружённом нападении на машину, в которой перевозилась зарплата для российских миротворцев. Двоих из них он лишил жизни. Но семь лет спустя ему удалось сбежать из-под стражи в тот момент, когда его перевозили в госпиталь для обследования. И вот вечером 17 мая в селе Дурипш Гудаутского района Геннадия Блаббу задержали сотрудники МВД, передаёт ТАСС.

Напоминаем, что в нападении в августе 2006 года на миротворческий автомобиль обвинили ещё троих его подельников. Каждый из них получил срок от 12 до 14 лет лишения свободы.