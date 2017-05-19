Лето в Сочи начнётся 27 мая

Сочи станет первым курортом Черноморского побережья, открывшим сезон

27 мая 2017 года в Сочи пройдёт ставшее уже традиционным карнавальное шествие. А это значит, что сезон будет открыт. 

Несмотря на промозглую погоду, отдалённо напоминающую весеннюю, в следующую субботу на курорт официально придёт лето. Всё начнётся с карнавала. Он возьмёт свой старт на Театральной площади и пройдёт до парка "Ривьера", сообщает "Кубань 24". 

В театрализованном шествии примут участие многие жители города. Людей разных профессий, культурных взглядов и вероисповеданий объединит в одно целое красочный парад. 

 

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