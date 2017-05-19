Не пустили на сочинский пляж? Позвони и сообщи. На курорте открылась «горячая линия» для жалоб на владельцев или арендаторов «закрытых» пляжей

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Новость о том, что не только общедоступные, но и арендуемые санаториями и отелями пляжи, в этом году станут доступны для все отдыхающих порадовала практически всех сочинцев. Однако были и те, кто отнесся к ней с явным недоверием. Некоторые вообще обратились в нашу редакцию с просьбой подсказать, где можно найти официальный приказ мэра в письменном или электронном виде.

Для того, чтобы окончательно снять все вопросы администрация города Сочи открыла «горячую линию», куда можно заявить, если та или иная пляжная территория окажется недоступной для отдыха. Звонки принимаются по номеру 8-988-288-28-36 с 9 утра до 18 часов вечера в будние дни.

Глава города Анатолий Пахомов неоднократно заявлял от том, что в этом сезоне «открытыми» будут все пляжи Сочи, включая арендуемые.

«Это не касается пляжей, которые находятся в ведении ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны. Здесь введены особые условия эксплуатации, и местные власти не имеют компетенции на этих территориях. На остальных же пляжах арендаторам позволено взимать плату только за пользование пляжным инвентарём: лежаками, зонтами и пр. Брать деньги за пользование душевыми кабинками и кабинками для переодевания, а также туалетами запрещено. Кроме того, на всех пляжах должна оставаться полоса без какого-либо оборудования, чтобы отдыхающие могли там расположиться со своими полотенцами. Если эти правила не будут исполняться, то арендатору пляжа грозят высокие штрафы и арест до 15 суток», - предупредил Анатолий Пахомов.