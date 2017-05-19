В Сочи мужчина упал на бетон с 6-метровой высоты По данному факту возбудили уголовное дело

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35-летний мужчина сорвался со строительной вышки во время покрасочных работ. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался от полученной открытой черепно-мозговой травмы.

Этот трагический случай произошёл 5 апреля 2017 года в Хостинском районе г. Сочи. По версии следствия, погибшего пригласили на подработку в один из цехов чайной фабрики АО «Мацестинский чай». За покраску перекрытий ему обещали выдать некое денежное вознаграждение. Однако работники организации не предоставили ему ни средства индивидуальной защиты, ни лицо, ответственное за безопасную работу на высоте. К тому же у них отсутствовала и организационно-технологическая документация на производство работ. По неосторожности погибший сорвался с высоты и упал прямо на бетонное покрытие. С большим количеством телесных повреждений его доставили в больницу, но помочь медики так и не смогли. 24 апреля мужчина умер, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но расследование уголовного дела ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) ведётся и по сей день. Выясняются все обстоятельства случившегося.