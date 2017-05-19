Сочинцы сократили свои расходы до критического за последние пять лет минимума

В «Ночь музеев» автобусы и маршрутные такси Сочи будут ходить до часа ночи Работу общественного транспорта продлят по следующим маршрутам:

Автор фото: http://www.sgaf.ru

Для удобства жителей и гостей курорта в «Ночь музеев» до часу ночи будет продлена работа общественного транспорта по следующим маршрутам:

№1 «ост. Новая Заря - ул. 20-й Горнострелковой дивизии – ул. Я.Фабрициуса»;

№4 «ул. Вишневая, 27Б - сан. Русь»;

№17 «ж/д вокзал Сочи – ул. Виноградная - ул. Донская (кольцевой)»;

№38 «ул. Макаренко (ост. Лесная) - ул. Донская – ул. Виноградная – ул. 20-й Горнострелковой дивизии»;

№ 43 «ул. Вишневая, 34 – ж/д вокзал Мацеста - ул. Чекменева»;

№87 «ул. Краснодонская (ост. ЗСМ) - ост. к/т Аэлита - ул. Бытха»;

№92 «ул. Ландышевая - ул. Дмитриевой, 32»;

№95 «ул. Вишневая, 27 - ост. к/т Аэлита - ул. Бытха».

Напомним, ежегодная акция пройдет на курорте 20 мая. «Ночь музеев» – единственное время в году, когда практически все музеи и другие арт-пространства открыты для посещений в вечернее и ночное время. Участниками мероприятия станут музеи Центрального, Хостинского и Адлерского районов. И в каждом из них ждет своя творческая программа.