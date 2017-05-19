Сочинцы сократили свои расходы до критического за последние пять лет минимума

Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 20-21 мая Не пропустите: Космическая одиссея 2017, акция «Ночь музеев», свадебная выставка и другие интересные события города

Автор фото: http://glamurr-cat.ru

Наступила всеми любимая пятница, а значит, пришло время планировать свой досуг на выходные. Мы позаботились о подборке интересных событий и мероприятий на случай, если у вас совсем нет времени подыскать место, куда сходить на выходных, чтобы они были веселыми и полезными!

В эту субботу, 20 мая, всей семьей можно отправиться в научный парк «Сириус» и принять участие в уникальном квесте «Космическая одиссея 2017». Благодаря участию в проекте родители с детьми 10-14 лет познакомятся с передовыми достижениями науки и техники, в числе которых изучение физики звезд, основы работы космических систем, спектрометрия и даже сбор и запуск учебной ракеты (если, конечно же, позволит погода). Команды выполнят научные испытания в шести лабораториях/мастерских научного парка «Сириус». Программа полностью интерактивна - каждый участник выполняет задания собственными руками. Не забудьте предварительно зарегистрироваться на сайте.

Тем временем, на площади Южного мола сочинского морского торгового порта с 12:00 до 14:00 пройдут презентации и показательные выступления фитнес-клубов. Фестиваль фитнеса приурочен ко Дню физкультурника. Сотрудники и клиенты тренажерных залов города сдадут нормы ГТО, а гости мероприятия смогут сразиться в волейбол, теннис, шаффлборд, шахматы, «Веселых эстафетах», силовой игре «Тянучка». А также научиться чему-то новому на мастер-классах профессиональных спортсменов.

Эстафету спортивных мероприятий примет познавательный кросс по естественному рельефу длиной 5 км с перепадом высоты 600 метров Sochi Skypark Trail. 21 мая каждый желающий (14+) сможет поучаствовать в забеге, финишная прямая которого, пройдет по самому длинному подвесному пешеходному мосту в мире.

Велоэктремалов ждут 20 мая в 13.00 на курорте «Город горки», где пройдут соревнования по маунтинбайку. Участникам «Мегалавины» предстоит преодолеть дистанцию около 5,5 километров по горному склону с перепадом высот в 1 200 метров. Финишируют они на высоте 960 метров. Участие в «Мегалавине» и подъем на высоту 2200 метров совершенно бесплатны.

Любители экстремального вождения и скорости могут в этот уикенд понаблюдать с Главной трибуны Сочи Автодрома за заездами сразу двух гоночных серий. На самую современную трассу Европы выйдут участники первого этапа SMP Formula 4 Championship и Кубка России Mitjet 2 L.

Поклонники яркого, романтичного и задорного ретростиля могут стать участниками двухдневного грандиозного шоу в рок-баре «Треугольник». 20 и 21 мая в 21:00 здесь состоится концерт группы «Директор Азовского моря». Создатели уникальных авторских композиций в стиле рокабилли, краснодонские музыканты внесут в атмосферу сочинского вечера настоящий драйв 50-х и подарят гостям отличное настроение и море позитивных эмоций.

А вот любители рока в воскресение получат возможность посетить концерт Animal ДжаZ. Фанатов одной из самых независимых рок-группы ждет завораживающий визуально-световой ряд и новая кон­цертная программа от максимально сдер­жанного полушепота вокала и звенящих кла­виш до взрывной энер­гии гитарного драйва.

О том, как создать идеальный праздник и сделать свадьбу одним из самых запоминающихся событий жизни можно узнать на свадебной выставке May Wedding Fashion 20 - 21 мая с 10:00 - до 17:00. Специалисты свадебной индустрии в Зимнем театре расскажут о всех тонкостях организации торжества. Гостей ждет встреча с кондитерами и флористами, дизайнерами и модельерами, транспортными компаниями и салонами красоты, ведущими, артистами и фотографами. Здесь можно будет ознакомиться с примерами работ и собрать коллекцию полезных контактов.

Ну и, конечно же, все сочинцы и гости города могут принять участие ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет на курорте 20 мая. Квесты, мастер-классы, встречи с поэтами и писателями, спектакли – «Ночь в музее» в этом году пройдет в рамках XI Кубанского музейного фестиваля. Гости смогут посетить многие музеи и другие арт-пространства, которые будут работать допоздна. «Ночь музеев» – единственное время в году, когда практически все подобные учреждения открыты для посещений в вечернее и ночное время. Участниками мероприятия станут музеи Центрального, Хостинского и Адлерского районов. И в каждом из них ждет своя творческая программа.

Кстати, в этот день в Сочи автобусы и маршрутные такси будут ходить до часа ночи.