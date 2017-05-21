Для обладателей полиса ОМС лекарства в аптеках станут бесплатными Пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать в 2018 году

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Уже в следующем году лекарства в аптеках могут стать бесплатными. Министерство здравоохранения РФ разрабатывает программу, согласно которой граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования (ОМС), смогут бесплатно получать лекарства по рецептам. Сейчас подобный механизм функционирует только для льготных категорий граждан. Запуск пилотного проекта системы лекарственного возмещения планируется в 2018 году.

«По оценкам экспертов введение программы бесплатного обеспечения лекарствами должно проходить в несколько этапов. На начальной стадии государство будет оплачивать до трети стоимости определенным категориям граждан. На завершающем этапе программа может распространиться на всех россиян с полисами ОМС. Возможно, что бесплатные лекарства будут назначаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни. На реализацию программы, которая находится в стадии обсуждения, потребуется около 500 млрд рублей», - пишут «Известия».