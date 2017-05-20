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Взрыв газового баллона в частном доме Сочи оборвал жизнь женщины Еще один молодой человек находится в больнице

Автор фото: 360tv.ru

Вчера, 19 мая, в 20:46 прогремел взрыв в доме, расположенном на улице Грибоедова. По данному факту следователи проводят проверку.

На месте трагедии всю ночь работали сотрудники МЧС, следствие ведет следователь-криминалист. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, по уточненным данным в домовладении находились два человека. В результате ЧП погибла женщина 1967 года рождения, молодой человек 1992 года рождения пострадал и доставлен в больницу.

Как подтвердил представителям СМИ «Сочигоргаз», дом газифицирован не был. Тем не менее, под завалами были обнаружили газовые баллоны. В причинах произошедшей трагедии предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных ведомств.