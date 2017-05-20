Чем удивит Сочи в этом курортном сезоне? Анатолий Пахомов рассказал о новинках, которые порадуют туристов, желающих отдохнуть в Олимпийской столице

Автор фото: http://vestikavkaza.ru

В минувшую пятницу, 19 мая, в московском Центральном Доме журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему открытию летнего сезона.

Об основных направлениях развития города-курорта Сочи, проделанных предсезонных работах и о том, что ждет туристов на солнечном сочинском берегу, рассказал Глава города Анатолий Пахомов.

Согласно статистическим данным, курорт остается популярным направлением у соотечественников. Так, номерной фонд санаториев города продан на 100% на период июль – сентябрь, и на 90 % - на июнь 2017 года. К тому же, город полнится разнообразными ценовыми предложениями от частного сектора до фешенебельных отелей и доступен разным категориям граждан.

Большое внимание власти города уделили подготовке пляжей. Летом 2017 года на территории Сочи заработает почти две сотни пляжей (111 санаторных и 80 муниципальных). Завершаются основные работы по подготовке приморских набережных в каждом районе. Часть из них отсыпают привозной галькой, чтобы сделать территорию шире и комфортнее. Мэр Сочи подчеркнул, что была проведена работа по модернизации системы очистки береговой линии и стоковых вод. Слова градоначальника подтверждают результаты лабораторных исследований: на протяжении последних двух лет ни одна из проб воды не показала нарушений. Так что, можно с уверенностью заявить, что море здесь чистое.

Среди других новинок курорта – появление двухэтажных экскурсионных автобусов с открытыми площадками наверху и оборудованные аудиогидом на 8 языках, открытие в биосферном заповеднике новых маршрутов: «Медовеевка – Красная Поляна», «Через горы к Черному Морю».

На пресс-конференции не обошли стороной и вопрос о введении курортного сбора. Напомним, что проект закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» был одобрен правительством России и внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Рекомендованный в документе размер сбора установлен на отметке- 100 рублей в день. Тем не менее, мэр Сочи Анатолий Пахомов предостерег от такой ставки в условиях демпинга со стороны турецких курортов. «В начале эксперимента по курортному сбору я бы сделал ставку не более 20-30 рублей в день и посмотрел, как это будет восприниматься туристами», - заключил градоначальник.

Уточним, что старт сезона будет дан уже 27 мая. В этот день в Сочи состоится ежегодное карнавальное шествие: красочные костюмы, зажигательные танцы и выступление артистов – порадуют всех гостей.