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В Сочи пройдет городской семейный фестиваль Sochi People Fest Изюминкой мероприятия станут детские зоны с городом из волшебного картона и яркой фотозоной

Городской семейный фестиваль, собравший в себе самые интересные направления Сочи Sochi People Fest будет ждать своих гостей на площади Искусств 27-28 Мая с 10:00 до 22:00. Детские локации, запоминающиеся бренды, интересные мастер классы, самый большой Garage&Book Sale и, конечно же, много хорошей музыки.

Фишкой Sochi People Fest станет еда. Здесь каждый найдет себе что-то по вкусу: коктейли, кофе, салаты, бургеры, мороженное, вафли и другие гастрономические изыски. А после участники окунуться в атмосферу настоящего праздника с самыми интересными активностями города Сочи.

«Особое внимание мы уделили детской зоне. Она станет настоящей изюминкой нашего фестиваля: различные игры, мастер-классы, яркая фотозона, города из волшебного картона, аниматоры и многое другое», - обещают организаторы мероприятия.

Ознакомиться с самыми интересными, милыми и уютными, дерзкими и концептуальными брендами нашего города сочинцы смогут в Show Rooms. А тех, кто любит винтажные вещи обязательно порадует современный мировой тренд Garage and Book Sale – «Кураж Базар», где старые вещи приобретают новую жизнь.

В течение двух дней развлекать участников фестиваля будут модные диджеи и талантливые артисты. Гости мероприятия также станут свидетелями танцевальных батлов.