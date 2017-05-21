В Сочи на горном ралли серьезно пострадал ребенок (фото) Девочка находилась одна за бетонным блоком, в который влетел водитель









Во время проведения очередного этапа Чемпионата Краснодарского края по горным гонкам «Сочи-2017» пострадал ребенок. Напомним, что трасса пролегала по дороге на гору «Ахун». Для обеспечения мер безопасности, ведь автогонка проходила по дороге общего пользования, на данном участке было введено ограничение движения личного и общественного транспорта. Тем не менее, избежать ЧП на Чемпионате не удалось.

По сообщениям очевидцев, на одном из скоростных участков была сбита маленькая девочка. Также по словам очевидцев, родители оставили ребенка без присмотра за ограждением в месте поворота трассы. По всей видимости, водитель не справился с управлением и влетел в бетонный блок. К счастью, девочка осталась жива, но получила травмы. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи.