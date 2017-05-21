В Сочи приступят к строительству Центра по спортивной гимнастике Алины Кабаевой Будущий Центр расположится недалеко от Олимпийского парка

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На официальном сайте Правительства РФ 20 мая было опубликовано решение по итогам совещания, посвященного созданию условий для подготовки спортивных сборных команд. Так, по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева в федеральных тренировочных спортивных центрах будут созданы необходимые условия для подготовки спортсменов сборных России по семи видам спорта: триатлону, современному пятиборью, спортивному скалолазанию, бейсболу/софтболу, скейтбордингу, конькобежному и велосипедному спорту.

Согласно документа речь идет о реконструкции уже имеющихся и возведении новых спортивных объектов. Среди поручений значится реконструкция Тренировочного центра спортивной подготовки сборных России «Крымский», Санно-бобслейного комплекса федерального многофункционального спортивно-тренировочного центра «Парамоново» и объектов спортивной базы в Кисловодске. В перечень попал и город Сочи: недалеко от Олимпийского парка предполагается строительство Спортивно-восстановительного центра по спортивной гимнастике и игровым видам спорта Алины Кабаевой.

Участок под строительство находится на границе с Олимпийским парком между въездом на Автодром и ледовым дворцом спорта “Айсберг”. К строительству уже приступили: на площадке появилась первая техника.