В Сочи приступят к строительству Центра по спортивной гимнастике Алины Кабаевой
На официальном сайте Правительства РФ 20 мая было опубликовано решение по итогам совещания, посвященного созданию условий для подготовки спортивных сборных команд. Так, по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева в федеральных тренировочных спортивных центрах будут созданы необходимые условия для подготовки спортсменов сборных России по семи видам спорта: триатлону, современному пятиборью, спортивному скалолазанию, бейсболу/софтболу, скейтбордингу, конькобежному и велосипедному спорту.
Согласно документа речь идет о реконструкции уже имеющихся и возведении новых спортивных объектов. Среди поручений значится реконструкция Тренировочного центра спортивной подготовки сборных России «Крымский», Санно-бобслейного комплекса федерального многофункционального спортивно-тренировочного центра «Парамоново» и объектов спортивной базы в Кисловодске. В перечень попал и город Сочи: недалеко от Олимпийского парка предполагается строительство Спортивно-восстановительного центра по спортивной гимнастике и игровым видам спорта Алины Кабаевой.
Участок под строительство находится на границе с Олимпийским парком между въездом на Автодром и ледовым дворцом спорта “Айсберг”. К строительству уже приступили: на площадке появилась первая техника.