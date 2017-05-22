В семи селах и центре Сочи сегодня отключат свет Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение.



22 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Сухумское шоссе — санаторий «Прогресс»

22 мая с 09.00 до 14.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Верхне-Русское Лоо, в селе Харциз Первый ул. Мира, в селе Харциз Второй ул.Ногинская, в селе Отрадное ул.Ногинская, в поселке Солохаул ул.Ноябрьская, ул.Кошмана, в селе Верхне-Армянское Лоо ул.Краснооктябрьская, ул.Кироваканская, в селе Верхне-Армянская Хобза ул.Рябиновая, ул.Разданская



22 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): СНТ «Связист»

22 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Курортный проспект №№ 50, 50/1, 50/2; ул.Цюрупы (частично), ул.Тельмана (частично).

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.