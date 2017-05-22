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Сочинцев ожидает грандиозное шоу олимпийских чемпионов Увлекательную спортивно-цирковую постановку можно будет увидеть во дворце спорта «Большой»

Автор фото: www.sochiadm.ru

Шоу «Рождение звезды» соберет на одной сцене целую плеяду легендарных спортсменов, в числе которых олимпийские чемпионы по художественной гимнастике, спортивной акробатике и прыжкам на батуте.

- В основе сюжета история маленькой девочки, которая мечтает стать олимпийской чемпионкой. Постановка покажет весь путь героини в спорте от юной гимнастки до титулованной спортсменки, - сообщают в администрации Сочи. - Сопровождают юную гимнастку на пути к мечте - заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, Олимпийская чемпионка Рио - 2016, семикратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы Маргарита Мамун, а также именитые спортсмены и действующие звезды российского спорта.

Шоу Олимпийских чемпионов состоится 17 августа во дворце спорта «Большой» Сочи.