Более 500 жителей Кубани и Адыгеи стали жертвами «финансовой пирамиды» Мошенникам удалось «выудить» из доверчивых граждан 130 миллионов рублей

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Финансовое мошенничество является едва ли не самым распространенным преступлением экономического характера, позволяющее вмиг лишить доверчивых граждан с трудом заработанных денег. «Финансовые пирамиды» продолжают активно собирать миллионы. На днях еще одно громкое уголовное дело передано в суд. На скамье подсудимых окажутся сразу десять человек, обвиняемых в организации преступного сообщества и в мошенничестве.

«В течение года фигуранты предлагали гражданам инвестировать денежные средства якобы в развитие зарубежной компании, обещая при этом выплату процентов. В результате от действий «финансовой пирамиды» пострадали более 500 жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, которые инвестировали в несуществующий фонд свыше 130 млн. рублей», - рассказывают подробности дела в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Организатор преступного сообщества находится в международном розыске. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.