Сочинец выиграл в «Гослото» более 365 миллионов рублей Житель курорта обновил абсолютный рекорд российских лотерей

Автор фото: http://proverit-bilet.net

Житель Сочи выиграл в «Гослото» более 365 млн рублей. Это рекордный суперприз в истории российских лотерей. Свой счастливый билет победитель приобрел с помощью мобильного приложения за 700 рублей. Это была развернутая ставка: одно поле, в котором было отмечено семь чисел. Благодаря победам в других категориях, общий выигрыш стал больше на 495 тысяч рублей и составил 365 180 787 рублей. Счастливыми числами для сочинца стали 11, 44, 26, 3, 22, 34, сообщается на сайте организатора.

Предыдущим рекордом был выигрыш жителя Новосибирска – более 358 млн рублей. Теперь сочинца ждут в Москве, где он сможет получить свой приз.