Прокуратура Сочи запретила рекламировать квартиры в ЖК «Альтеза» Распространение информации о продаже жилья в данном объекте недвижимости является противозаконной

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Сотрудники Прокуратуры Центрального района Сочи выявили ряд сайтов, на которых была размещена информация о продаже квартир в 6-ти этажном объекте самовольного строительства ЖК «Альтеза», либо ЖК «Алтеза». Однако администрация Сочи на земельном участке по адресу ул. Ударная, 9 с/т «Родники» дала разрешение на строительство всего лишь 2-этажного дома.

В связи с этим, прокуратурой было направлено исковое заявление в Центральный районный суд г. Сочи с требованием признать интернет сайты, на которых размещены сведения о продаже квартир в ЖК «Альтеза» информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Исковое заявление прокурора Центральным районным судом города Сочи удовлетворено.