Чемпионат мира по плаванию в открытой воде впервые состоится в Сочи Международные соревнования Oceanman добрались и до Олимпийской столицы

Автор фото: openwaterswimmer.blogspot.ru

27 и 28 мая в Сочи в акватории Нижнеимеретинского курорта пройдут соревнования Чемпионата мира по плаванию на открытой воде. Участие в них примут не только опытные спортсмены, но и дети, и люди с ограниченными возможностями. Всего ожидается около 1,5 тысяч человек со всего мира.

Естественно, что дистанция будет подобрана для каждого своя. Дети испытают на себе 200-метровую дистанцию, а вот взрослым предстоит преодолеть на выбор несколько дистанций, длиною в 1 км, 1,9 км, 3,8 км, 5,8 км и 10 км.

Те, кто дойдут до финала будут награждены медалями, а победители отправятся в испанский город Бенидорм.