В горах Сочи сошла "Мегалавина" (ФОТО) Этим событием ознаменовалось начало летнего сезона











В минувшую субботу, 20 мая, несмотря на дождь и залежавшийся кое-где снег, в горах Красной Поляны состоялся массовый спуск на горных велосипедах. Двухколёсный транспорт пришёл на смену лыжам. 79 бесстрашных участников из разных уголков России спустились с высоты 2200 метров над уровнем моря.

Стоит отметить, что среди велоэкстремалов были и представительницы прекрасного пола. Первой из них пришла к финишу Ольга Чичетка. Среди мужчин самым быстрым оказался Степан Якименко из Краснодара. За 8 минут он спустился до отметки - 960 метров над уровнем моря.

Всего участники преодолели дистанцию длиной 5,5 км, сообщает пресс-служба «Горки Город».