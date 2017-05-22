Сочи возглавил рейтинг самых популярных курортов для активного отдыха Специалисты агентства ТурСтат проанализировали данные систем онлайн-бронирования мест проживания на горных курортах

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Аналитическим агентством ТурСтат названы самые популярные для летнего активного отдыха горные курорты России. Безусловным лидером рейтинга, составленного по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на горных курортах, стал сочинский «Роза Хутор». В первую пятерку также вошел и горный курорт «Горки Город».

Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), конные прогулки, йога-туры, горные велосипеды, фитнес, а также экскурсии по местным достопримечательностям. Активный отдых в России растет быстрее чем пляжный, а день активного отдыха на горном курорте обойдется летом в среднем в три тысячи рублей на человека, сообщает ТурСтат.

10 самых популярных горных курортов России для летнего отдыха:

1. Роза Хутор (Сочи)

2. Архыз (Карачаево-Черкессия)

3. Белокуриха (Алтайский край)

4. Горки Город (Сочи)

5. Армхи (Ингушетия)

6. Шерегеш (Кемеровская область)

7. Сорочаны (Московская область)

8. Игора (Ленинградская область)

9. Свияжские холмы (Казань, Татарстан)

10. БигВуд (Кировск, Мурманская область)