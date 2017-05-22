Синоптики объявили в Сочи штормовое предупреждение Все коммунальные службы переходят на усиленный режим работы

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Ненастная погода не собирается покидать Сочи. На курорте вновь объявлено штормовое предупреждение. По данным ФГБУ СЦГМС ЧАМ г. Сочи, сегодня ночью и завтра утром ожидается сильный дождь. Местами гроза.

В этой связи Глава города Сочи потребовал перевести все коммунальные службы на усиленный режим работы, выставить дополнительные наблюдательные посты на реках.

В горах Краснодарского края выше 2500 м по-прежнему сохраняется опасность схода лавин. Спасатели рекомендуют воздержаться от выходов в горы. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010.