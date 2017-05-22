Для сочинских отелей «Все включено» планируют ввести единый стандарт Минимальный обязательный набор услуг в данной системе, прописанный в законодательстве, позволит избежать разночтений

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Около 5 тысяч отелей, пансионатов, гостевых домов на Черноморском побережье готовы к приему туристов. Более 95% из них прошли классификацию по международным стандартам. Однако каждый владелец гостиницы, дома отдыха и санатория подразумевает под системой «все включено» абсолютно разный набор услуг. По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, исправить эту ситуацию и избежать разночтений поможет введение минимального обязательного набора услуг в системе «Все включено» на федеральном уровне.

«У нас в стране должен появиться свой, российский стандарт «Все включено». И должно быть прописано в документах, какой набор услуг санатория или отеля войдет в него. Краснодарский край готов выйти на федеральный уровень с этой инициативой, – поделился планами с подписчиками своей социальной сети глава региона. – Пока же каждый отельер в крае по-своему понимает услугу «все включено». Кто-то халат гостю подает, а кто-то и мыло в номер не купит».