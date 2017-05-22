Непогода внесла коррективы в работу Сочинского морского порта
Транспортное направление быстроходных судов Батуми-Сочи планировалось возобновить с 22 мая. В порт Сочи «Комета» на крыльях должна была прибыть примерно в четыре часа дня. Однако неблагоприятные погодные условия заставили скорректировать планы компании перевозчика. Сезонное морское сообщение между двумя городами отложено примерно до 31 мая. В дальнейшем рейсы будут осуществляться по четвергам из Батуми и по пятницам из Сочи. Время в пути занимает 5-6 часов.
Пассажирское морское судно «Комета» вмещает 114 пассажиров. Если маршрут будет популярным, то грузинская сторона готова предоставлять его более трех раз в неделю.