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Отключение электроэнергии в Сочи 23 мая Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

Автор фото: http://gorod-kamyshlov.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом электрооборудования 23 мая в некоторых районах Сочи возможно ограничение подачи электроэнергии на несколько часов.

С 08:00 до 17:00 – п. Нижняя Хобза, пер. Магнитогорский, ул. Магнитогорская, ул. Октемберянская; ул. Вишневая.

С 09:00 до 17:00 – п. Дагомыс, ул. Делегатская, п. Вардане, ул. Львовская, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Фруктовая, пер. Фруктовый, Поликлиника, Ветеринарный пункт.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» «Сочинских электрических сетей»: 8 800 100 15 52.