Не пустили на сочинский пляж? Позвони и сообщи.

Сочинца, выигравшего 365 млн рублей, просят забрать приз За рекордным суперпризом в истории российских лотерей пока никто не пришел

Автор фото: http://lucky-numbers.ru

Обладателя крупного суперприза «Гослото «6 из 45» 365 миллионов рублей призывают явиться в офис «Столото» и получить выигрыш.

«Победитель пока не объявился, поэтому мы не знаем, в чем секрет его успеха, и как планирует распорядиться данной суммой денег», - сообщают в пресс-службе компании.

В данный момент о счастливчике известно лишь то, что билет он приобрел с помощью мобильного приложения за 700 рублей. Это была развернутая ставка: одно поле, в котором было отмечено семь чисел. Благодаря победам в других категориях, общий выигрыш стал больше на 495 тысяч рублей и составил 365 180 787 рублей. Счастливыми числами для сочинца стали 11, 44, 26, 3, 22, 34.

Победителю предстоит уплатить в казну 13 процентов из этой баснословной суммы.