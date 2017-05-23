В Сочи мужчина с женой и ребёнком заблудились в лесу Им потребовалась помощь спасателей

Автор фото: ЮРПСО МЧС России

Вчера вечером в спасательный отряд поступил звонок от мужчины с просьбой помочь ему вместе с женой и 7-летним ребёнком выбраться из леса. Выяснилось, что они гуляли в районе Агурского ущелья и в какой-то момент заплутали. Также мужчина рассказал ,что они находятся неподалёку от слияния рек.

Спасатели отыскали семейную пару с ребёнком и вывезли из горно-лесной местности к автомобильной дороге, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. Заблудившимися оказались туристы из Московской области.