«Сочи: от аэропорта до Кавказского заповедника» (ФОТО) Подведены итоги образовательной экспедиции для школьников

















В течение пяти дней ученики школ Усть-Лабинского района и поселка Сенной Темрюкского района Краснодарского края участвовали в образовательных квестах и знакомились с работой аэропорта Сочи. В ходе серии специальных игр 25 ребят получили новые знания по экологии и выполнили задания по составлению настоящих путеводителей по заповеднику.

Пять научных проектов, среди которых путеводитель по эндемичным и реликтовым растениям, достопримечательностям заповедника, проект путеводителя по вольерному комплексу «Лаура» и специальный заповедный кодекс для туристов, были разработаны детьми самостоятельно и продемонстрированы руководству Кавказского заповедника.

Одним из самых интересных проектов стала игра-квест по территории заповедника, в ходе которой участники — семья туристов — не только узнавали легенды и загадки уникального вольерного комплекса «Лаура», но и знакомились с животными, которые там содержатся. Школьники даже разработали герб для экоцентра с изображением улитки как наиболее встречающегося обитателя комплекса. Кроме того, дети придумали специальный заповедный кодекс для туристов. О том, какое сильное влияние на природу оказывают действия человека, ребятам рассказал в ходе лекции в один из дней экспедиции старейший сотрудник Кавказского заповедника, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин.

Участники этой «Заповедной смены» познакомились и с работой Международного аэропорта Сочи. В ходе промышленной экскурсии дети увидели как работают все службы авиаузла, а также выяснили, как на промышленных объектах следят за экологической безопасностью.

В ходе смены школьники стали участниками экологической акции главного Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут», который проводится уже седьмой год. Ребята занимались уборкой и благоустройством территории заповедника. Экомарафон стартовал в марте этого года, в рамках него пройдет более 200 экологических мероприятий по всей стране, ключевая акция состоится 9 сентября на Байкале. В 2017 году он проходит в рамках программы Года экологии и 100-летия заповедной системы России министерства природных ресурсов и экологии РФ. Экомарафон является частью комплексной программы, проводимой En+ Group, по защите озера Байкал и заповедных территорий. Среди них — проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрением бизнес-технологий в природоохранную деятельность, и другие.

Елена Орлова, руководитель программы «Школа нового поколения»:

— Особенность смены заключалась в том, что ребята приехали в заповедник не просто на экскурсию, они исследовали его. Результаты этих исследований они смогут использовать на различных конференциях. Заповеднику такое участие детей дает возможность обновить свои методические материалы, найти новые возможности, продумать, как можно привлекать ребят в качестве волонтеров, исследователей. С одной стороны, заповедник — это закрытая территория, с другой — дети должны ее знать, чтобы больше любить свой край. Все, что мы задумали в этой смене, удалось. Ребята получили реальный результат, который они будут использовать в своей дальнейшей учебе и научно-исследовательской деятельности.

Сергей Шевелев, директор Кавказского заповедника:

— В Год экологии и 100-летия заповедной системы России очень важно рассказать про значимость особо охраняемых территорий. И именно в образовательных экспедициях нам удается показать и рассказать детям об этом максимально доступно. Ребята побывали в уникальных местах заповедной территории, познакомились с основами экологического мышления. Надеемся, что участники смены передадут эти знания своим сверстникам.

Мария Грачева, руководитель департамента устойчивого развития En+ Group:

— Очень важно с самого раннего возраста вовлекать молодежь в проекты, которые формируют сознательное отношение к природе, показывать ребятам бизнес и производство изнутри, учить в реальных условиях и, тем самым, воспитывать ответственных граждан. Но «Заповедная смена» - это не просто образовательный проект. Мы создали модель, которую сейчас переносим в разные регионы. Все экспедиции имеют одну структуру, но программа каждой из них адаптируется под региональную специфику и особенности территории. Мы готовы делиться опытом и рассчитываем, что заповедники, парки и школы будут объединяться и использовать наши наработки, тиражировать рабочую модель.