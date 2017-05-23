В России могут ужесточить наказание за отказ от медосвидетельствования Отказ водителя от проверки на алкоголь будет наказываться строже, чем вождение в нетрезвом виде

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МВД России предлагает ужесточить наказание за отказ водителей от медицинской проверки на наличие алкоголя в организме. Для этих целей ведомство разработало проект поправок к ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В документе, размещенном на портале проектов нормативных актов, полицейские предлагают увеличить срок лишения прав с двух до трех лет и поднять сумму штрафа до 35 тысяч рублей.

На данный момент наказание за отказ от медицинского освидетельствования такое же, как и за езду в состоянии опьянения (лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей). В случае принятия поправок, отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться строже, чем само управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Нововведения позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - поясняет свое решение МВД РФ.

Авторы проекта отмечают высокую степень общественной опасности таких правонарушений. По данным ведомства, в 2016 году 4288 человек, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. В этих ДТП погибли 193 человека и были ранены 6 тысяч 114 человек. От общего числа ДТП с участием пьяных водителей 7,5 процента составляют водители в состоянии наркотического опьянения. В целом, доля случаев выявления наркотического опьянения среди пьяных водителей возросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 3,8 процента до 4,8 процента.