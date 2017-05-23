Из Сочи до Махачкалы теперь можно долететь на самолёте

Авикомпания UTair запускает новый рейс
Из Сочи до Махачкалы теперь можно долететь на самолёте
Автор фото: http://www.ato.ru

С сегодняшнего дня из Сочи в столицу Республики Дагестан можно будет летать 6 дней в неделю. По вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям самолёты ATR-72 будут доставлять пассажиров до Махачкалы. 

Перелёты будут осуществляться не напрямую. Например, по вторникам, четвергам и субботам до Махачкалы можно будет добраться через Ростов-на-Дону, а по средам, пятницам и воскресеньям через Минеральные Воды, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair. 

Подробное расписание: 

Маршрут

Рейс

Время  вылета/ прибытия**

Туда

Сочи – Ростов-на-Дону

UT 311

19:05 – 20:35

Ростов-на-Дону – Махачкала

UT 311

21:20 – 23:30

Сочи – Минеральные Воды

UT 321

18:55 – 20:15

Минеральные Воды – Махачкала

UT 321

20:45 – 22:05

Обратно

Махачкала – Ростов-на-Дону

UT 312

04:20 – 06:40

Ростов-на-Дону – Сочи

UT 312

07:25 – 09:10

Махачкала – Минеральные Воды

UT 322

06:05 – 07:30

Минеральные Воды – Сочи

UT 322

08:00 – 09:05
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