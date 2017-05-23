Из Сочи до Махачкалы теперь можно долететь на самолёте
С сегодняшнего дня из Сочи в столицу Республики Дагестан можно будет летать 6 дней в неделю. По вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям самолёты ATR-72 будут доставлять пассажиров до Махачкалы.
Перелёты будут осуществляться не напрямую. Например, по вторникам, четвергам и субботам до Махачкалы можно будет добраться через Ростов-на-Дону, а по средам, пятницам и воскресеньям через Минеральные Воды, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.
Подробное расписание:
|
Маршрут
|
Рейс
|
Время вылета/ прибытия**
|
Туда
|
Сочи – Ростов-на-Дону
|
UT 311
|
19:05 – 20:35
|
Ростов-на-Дону – Махачкала
|
UT 311
|
21:20 – 23:30
|
Сочи – Минеральные Воды
|
UT 321
|
18:55 – 20:15
|
Минеральные Воды – Махачкала
|
UT 321
|
20:45 – 22:05
|
Обратно
|
Махачкала – Ростов-на-Дону
|
UT 312
|
04:20 – 06:40
|
Ростов-на-Дону – Сочи
|
UT 312
|
07:25 – 09:10
|
Махачкала – Минеральные Воды
|
UT 322
|
06:05 – 07:30
|
Минеральные Воды – Сочи
|
UT 322
|
08:00 – 09:05