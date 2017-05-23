Из Сочи до Махачкалы теперь можно долететь на самолёте Авикомпания UTair запускает новый рейс

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С сегодняшнего дня из Сочи в столицу Республики Дагестан можно будет летать 6 дней в неделю. По вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям самолёты ATR-72 будут доставлять пассажиров до Махачкалы.

Перелёты будут осуществляться не напрямую. Например, по вторникам, четвергам и субботам до Махачкалы можно будет добраться через Ростов-на-Дону, а по средам, пятницам и воскресеньям через Минеральные Воды, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.

Подробное расписание: