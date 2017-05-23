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Число кубанцев, пострадавших от клещей, стремительно растет Специалисты советуют сочинцам быть крайне бдительными и проверять себя, родственников и детей после отдыха на природе

Автор фото: http://meduk.net.ua

За последнюю неделю число пострадавших от клещей на Кубани увеличилось до 1 526 человек.

«Из этого числа в лечебные учреждения Краснодарского края за помощью обратилось 648 детей до 14 лет. Однако случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях региона не зарегистрировано. Проведение дератизационных и дезинсекционных работ продолжается. В регионе работают пять лабораторий, исследующих клещей на наличие опасных болезней», - сообщают в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Специалисты призывают быть крайне бдительными и проверять себя, родственников и детей. Особенно, если накануне семья выезжала на природу, в лес или на дачу.