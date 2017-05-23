Из реестра запрещенных объектов строительства Сочи исключены 8 «долевых» домов На курорте насчитывается более 3 000 участников долевого строительства, чьи права были нарушены

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В течение года при содействии администрации Сочи из краевого реестра проблемных объектов удалось исключить восемь домов. Сотрудники муниципалитета оказывают активное содействие застройщикам, чтобы строительство не останавливалось, а дольщики получили в пользование желаемую недвижимость в Сочи.

Если в начале 2016 года по сведениям департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края в перечне находился 28 многоквартирный дом, а общее количество участников долевого строительства в 2016 году, чьи права были нарушены, составляло – более 3 600 человек, то по состоянию на май 2017 года, насчитывается 20 проблемных объектов и чуть более 3 000 участников долевого строительства.

«Межведомственной комиссией Краснодарского края, разработаны и утверждены 11 «Дорожных карт» по оставшимся проблемным объектам. Причем основная часть дольщиков, чьи права были нарушены, заключали договоры с четырьмя наиболее проблемными застройщиками. Это ЖК «Ямайка» по ул. Крымская (застройщик ЗАО «САФИ»); ЖК «Ареда» пер. Трунова (ООО «Фристайл»); ЖК «Бриз» ул. Ландышевая (ООО «Олимп»); ЖК «Долина» по ул. Аллея Челтенхема (ООО «Зодчий»); «Эдельвейс» по пер. Теневому (ООО «Зодчий»), - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

При этом, в запрещенном списке новостроек Сочи по-прежнему остаются объекты недвижимости, возведение которых осуществлялось при участии средств покупателей, но без разрешения на строительство и с многочисленными нарушениями. Многие объекты на территории города Сочи строятся как индивидуальные жилые дома, впоследствии превращающиеся в многоквартирные.

И даже, если такие дома достраиваются, у жителей возникает множество проблем. В частности, ЖК могут остаться не подключенными к воде или канализации, и собственникам приходится вкладывать дополнительные собственные средства на эти работы. Возникают трудности с пропиской в помещениях, не являющихся квартирами. При этом отсутствуют какие-либо гарантии для гражданина, заключившего договор с застройщиком, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. И это только часть рисков.

«Здесь покупателей привлекла низкая цена, и они осознано шли на риск. Зачастую граждане, средства которых участвовали в стройке, выступают соучастниками налоговых преступлений. Суммы в их договорах не соответствуют реальным деньгам, вложенными в строительство. И разрешиться эти дела могут только в суде путем взыскания средств с застройщика», - цитирует заместителя директора департамента строительства администрации г. Сочи Михаила Неудачного пресс-служба муниципалитета.