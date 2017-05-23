Российские олимпийцы примут военную присягу в Сочи Торжественный ритуал состоится на Медальной площади Олимпийского парка

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Сочинцы и гости курорта на Медальной площади Олимпийского парка Сочи смогут стать свидетелями того, как более 200 членов сборных команд России по 33 олимпийским видам спорта присягнут на верность Отечеству. Торжественный ритуал состоится 27 мая в 11.00.

Многие из тех, кто пополнит ряды военнослужащих, представляют зимние виды спорта и входят в список спортсменов-кандидатов в команду России для подготовки к ХХIII Олимпийским зимним играм 2018 года Пхенчхане.

«В числе призывников: два заслуженных мастера спорта по тхэквондо Владислав Ларин, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, и Альберт Гаун, серебряный призер чемпионата мира 2013 года, а также 13 мастеров спорта международного класса. Воинскую клятву произнесут серебряный призер юниорского финала Гран-при 2016 года по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата России-2017 Александр Самарин и победитель финала Кубка России-2016 Артур Дмитриев», - уточняют в пресс-службе администрации Сочи.

В церемонии примут участие олимпийские чемпионы и ветераны армейского спорта.