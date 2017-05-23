«Кубанский казачий хор» оказался в тройке крупнейших госзаказчиков алкоголя Уступив первую строчку рейтинга «Оздоровительному комплексу «Бор» Управления делами президента

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«Кубанский казачий хор» оказался вторым среди госучреждений РФ по количеству закупок алкоголя за последние 5 лет. В организации приобретение вин, коньяков и виски объяснили обслуживанием комбината питания, сообщает РБК. По данным сайта Russiangate за 2011-2016гг «Кубанский казачий хор» провел 85 алкогольных госзакупок, уступив по их количеству только филиалу оздоровительного комплекса «Ватутинки» учреждения «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами президента (154 тендера).

На третьем месте прочно обосновался Государственный комплекс «Дворец конгрессов» (75 закупок). Четвертую и пятую строчку заняли оздоровительный комплекс «Шереметьевский» (70 закупок) и объединенный санаторий «Русь» (68 тендеров).

Рейтинг составлялся на основе данных проекта Комитета гражданских инициатив «Госзатраты».