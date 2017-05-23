Для 2 тысяч выпускников 11 классов завтра прозвучит «последний звонок» Этот праздник останется в памяти вчерашних школьников навсегда

Автор фото: https://sochinews.jimdo.com

Почти 2 тысячи выпускников 11 классов сочинских школ завтра попрощаются со своими учителями, школами и сделают решительный шаг во взрослую жизнь. Волнительный и трогательный общегородской праздник «Последний звонок» начнется с утренних линеек, в которых примут участие для более 35 тысячи учащихся из сельских и городских школ города Сочи.

«Последний звонок - это самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. Слово «последний» у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Этот праздник останется в памяти вчерашних школьников навсегда. Поздравить выпускников школ с последним звонком приглашены представители администрации Краснодарского края, исполнительной и законодательной власти города Сочи и районных администраций, почетные жители города, ветераны Великой Отечественной войны, Ветераны труда, родительская общественность, социальные партнеры», - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

На торжественных линейках, посвященных празднованию Последнего звонка, будут чествовать более 7 тысячи первоклассников, которые завершили свой первый учебный год и стали учениками 2 класса. 26 тысяч учащихся начальной школы перейдут в следующий класс.

В этом году 24 мая 2017 года во всех школах города в рамках мероприятий, посвященных проведению праздника Последнего звонка, будет проводиться Единый Всекубанский классный час «Семья и Отечество», на котором будет проведены параллели между семейными ценностями и Родиной, единством законов, преемственностью поколений, активной гражданской позицией и любовью к Отечеству.