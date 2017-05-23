МЧС объявило в Сочи экстренное предупреждение Населению и гостям курорта необходимо принять меры собственной безопасности и сохранности своего имущества

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В соответствии с экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ближайшие часы с сохранением до конца суток, а также 24-25 мая в южной половине края ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 15-20 м/с, местами подъемы уровня воды.

«На территории Сочи ночью 23 мая и утром 24 мая возможен сильный дождь, гроза», - сообщает ФГБУ СЦГМС ЧАМ города Сочи.

В связи с этим глава муниципалитета потребовал перевести все коммунальные службы на усиленный режим работы, выставить дополнительные наблюдательные посты на реках.

Населению и гостям курорта необходимо принять меры собственной безопасности и сохранности своего имущества. По возможности не пользоваться личным автотранспортом и не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями.