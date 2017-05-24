Прыгни в сочинское лето! На курорте пройдет Скиппинг-марафон, посвященный Дню здоровья





Традиционные для Сочи городские соревнования «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето» состоятся 26 мая на площади Флага. В этом году соревнования состоятся в пятый раз и в них примут участие более 300 человек.

«С каждым годом команды-участники представляют все более усложненную программу выступлений. В их оценке равнозначной ценностью обладают и уровень сложности исполняемых трюков, и зрелищность элементов, на это и ориентируются ребята в подготовке. Сильнейшие команды, отобранные на районных соревнованиях и в этот раз встретятся на площади Флага со своими спортивно-творческими номерами, чтобы определить, кто станет победителем», - поясняют в пресс-службе администрации Сочи.

В соревнованиях принимают участие сборные команды учащихся 7-х, 8-х, 10-х классов общеобразовательных школ, занявшие 1-10 место в первом этапе фестиваля (районные соревнования).

Программа соревнований: