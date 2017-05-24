В Сочи восемь улиц и один переулок сегодня частично останутся без электроэнергии Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

Автор фото: http://kursktv.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

24 мая с 08.00 до 17.00 (на 1 час из указанного временного промежутка): ул. Полтавская (частично)

24 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): СНТ «Связист»

24 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): переулок Донской (частично), ул. Тимирязева №2а, ЦТП «Тимирязева»; ул. Цюрупы (частично) ул. Тельмана (частично), ул. Гранатовая № 10, ул. Чехова №№31,33

24 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул. Михайловская, ул. Мичурина (с/о «Родничок»), в селе Красная Воля ул. Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб кафе «Навалищенское ущелье», с/о «Рассвет».

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.