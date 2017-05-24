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В Сочи застройщик незаконно надстроил 2 этажа под предлогом реконструкции крыши Сотрудники муниципалитета продолжают выявлять нарушения в новостройках курорта





Согласно свидетельству о праве собственности на земельном участке в поселке Дагомыс в районе улицы Батумское шоссе расположен пятиэтажный жилой дом площадью 6180,6 кв.м. принадлежащий на праве собственности Акопян Д.А. Однако при очередной проверке управлением муниципального земельного контроля было выявлено, что фактически на земельном участке расположено семиэтажное строение. Два этажа долго скрывались под сооружением, которое выдали за реконструкцию крыши.

«Материалы направлены прокурору Лазаревского района и руководителю департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края», - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.