В Сочи произошло смертельное ДТП (фото) Все обстоятельства аварии выясняются









Сегодня, 24 мая, в 06:00, в Адлерском районе г. Сочи произошла авария, в результате которой водитель скончался на месте. Погибший находился за рулём BMW. Он ехал по улице Ивановская, которая известна своими многочисленными поворотами, с высокой скоростью. После продолжительных дождей трасса была мокрая и, скорее всего, мужчина в какой-то момент не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлический отбойник, после чего автомобиль опрокинуло в обрыв.

Погибшим оказался 41-летний мужчина. Остальные подробности аварии выясняются, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на отдел пропаганды ОГИБДД Сочи.