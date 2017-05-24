В Сочи наказан предприниматель, торгующий сигаретами рядом с колледжем Хозяин магазина лишился возможности дополнительного незаконного заработка

Автор фото: УВД по г. Сочи

В отдел полиции г. Сочи поступило сообщение. В нём утверждалось, что рядом с одним из колледжей курорта осуществляется незаконная реализация табачных изделий. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выехали по указанному адресу с проверкой.

В ходе проверки и выяснилось, что в 100 метрах от учебного заведения действительно находится небольшой продуктовый магазин, в котором без надлежащих на то документов, продаются сигареты. Всего в торговом помещении удалось найти и изъять более 50 пачек табачных изделий, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.