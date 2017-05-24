Экс замглавы Кубани Юрий Гриценко помещен судом под арест Октябрьский районный суд Краснодара вынес свое решение

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Октябрьский районный суд Краснодара вынес решение в отношении бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении полномочий и мошенничестве. В недавнем прошлом высокопоставленный чиновник взять под стражу и помещен под домашний арест до 24 июля 2017 года.

Напомним, заместитель главы Краснодарского края Юрий Гриценко сегодня ночью взять под стражу и доставлен в изолятор временного содержания. Утром распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева он был освобожден с занимаемой должности.

Высокопоставленный чиновник подозревается сразу в нескольких преступлениях, основным из которых является превышение должностных полномочий. Прежде всего, речь идет об использовании бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. По версии следствия, схема перевода средств застройщику была организована не без участия Юрия Гриценко. Проверяется информация, что по указанию должностных лиц администрации края средства ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» незаконно перечислялись застройщику через счет КБ «Кубанский универсальный банк», у которого в октябре прошлого года была отозвана лицензия. В феврале этого года в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей из краевого бюджета в администрации Краснодарского края были проведены обыски, а чуть ранее масштабная выемка документов. Тогда Юрий Гриценко был допрошен в краевом управлении ФСБ в качестве свидетеля.

Кроме этого, заместитель главы края подозревают в мошенничестве. Следователи полагают, что в 2010 году Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в поселке Березовый в пригороде Краснодара.

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