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В Сочи 27 мая изменится схема движения городских и пригородных маршрутов В этот день курорт официально откроет летний сезон

Автор фото: http://www.tskk.ru

Праздник открытия летнего сезона состоится на курорте 27 мая. Тысячи людей в ярких костюмах, сотни творческих коллективов, представители гостиниц, санаториев и отелей примут участие в традиционном карнавальном шествии, которое стартует в 19:00 от площади Зимнего театра, а завершится на площади Южного мола.

В связи с этим, 27 мая с 19.00 до 22.00 в Сочи изменится схема движения городских и пригородных маршрутов регулярного сообщения:

• Направление Лазаревское - Сочи маршруты № №110, 119,152, 153, 154, 155, 155к, 169 будут осуществлять движение по ул. Донской в прямом и обратном направлении.

• Направление Адлер - Сочи маршруты: №№105с, 105к, 105, 122, 124с, 125, 125с, 125п, 180 будут осуществлять движение от автовокзала Сочи по ул. Транспортной и ул. Горнострелковой дивизии в прямом и обратном направлении.

• Направление ул. Виноградная: маршруты № №4, 6, 7, 25, 30, 92, 94, №104 будут осуществлять движение с выездом на ул. Гагарина (Кубанское кольцо), затем ул. Московская (ост. Рынок) с выездом на ул. Горького (ост. Автовокзал), далее по маршруту. В обратном направлении движение через автовокзал Сочи, далее по ул. Роз, ул. Гагарина, ул. Красноармейская, ул. Виноградная, далее по маршруту.

• Маршруты №№2, 3, 43, 45, 83, 103, 86, 120, 121 следуют по маршруту движения до автовокзала Сочи далее по Дублеру Курортного проспекта по ул. 20 Горнострелковой дивизии, далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

• Маршрут №47 будет осуществлять движение от ж/д вокзала Сочи по ул. Транспортной до Цирка в прямом и обратном направлении.

• Маршруты №№1, 14, 15, 17 ,18, 22, 23, 24 с 19.00 часов до 22.00 часов движение осуществлять не будут.

Остальные маршруты будут осуществлять движение до участков перекрытых улиц (ж/д вокзал Сочи и автовокзал Сочи).