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На Кубани осудят мошенников, присвоивших 22 млн. рублей за ЖКХ Подельникам грозит до 10 лет лишения свободы

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Директор расчетно-кассового центра в Анапе вместе со своим сообщником присвоила себе 22 миллиона рублей, которые перечислили в счет оплаты услуг ЖКХ более 10 тысяч горожан.

«В ходе расследования установлено, что жители города Анапы внесли с помощью платежных терминалов, принадлежащих расчетно-кассовому центру, оплату за коммунальные услуги, однако эти денежные средства до поставщиков услуг не дошли, а были присвоены директором расчетно-кассового центра при пособничестве ее знакомого 39-летнего жителя города Краснодара. Присвоенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению», - рассказали детали дела в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении директора расчетно-кассового центра - 38-летней жительницы Анапы и ее знакомого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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