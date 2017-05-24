У сочинки, выигравшей в лотерею 364 млн. рублей, нет денег для поездки в Москву Стало известно имя обладательницы рекордного суперприза в истории российских лотерей

Автор фото: http://proverit-bilet.net

Победительницей лотереи «Гослото «6 из 45» и обладательницей баснословной суммы стала сотрудница одного из городских объектов культуры Асмик Реуфовна (фамилия пока держится в секрете). Однако приехать в Москву и оформить этот выигрыш, сочинка не может в связи с отсутствием нужной суммы денег, требующейся для покупки билетов.

«Везение нашей мамы наделало слишком много шума. По соображениям безопасности, на семейном совете принято решение ехать в столицу за выигрышем всем вместе. А это требует определенных финансовых затрат, что и вынуждает нас тянуть с получением своего приза», - сообщили News-r дети победительницы.

Кстати, 30 процентов от полученной суммы Асмик Реуфовна намерена передать в избирательной фонд партии КПРФ для победы на предстоящих выборах в краснодарский парламент.

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!