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Отключение электроэнергии в Сочи 25 мая Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

Автор фото: http://gorodkirov.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах.

25 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Краевско-Армянское ул. Саят-Нова (частично), школа № 41

25 мая с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Мацестинская (жилые дома, поликлиника)

25 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Цюрупы (частично), ул. Тельмана, ул. Виноградная №№ 20-52; переулок Морской, поликлиника, ул. Нагорная №№10,13; ул. Чайковского №№ 2,4,6,8,18,19, ГСК в районе ул. Чайковского

25 мая с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Миндальная 1а – АТС «Ростелеком», ул. Энергетиков – ПАТП-6

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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