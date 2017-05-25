В Сочи произошла серьёзная авария. Есть погибший (ФОТО)
Сегодня утром в Адлерском районе г. Сочи произошла авария. По предварительной версии, в 04:30 утра неподалёку от санатория "Знание" минивэн марки Mercedes на большой скорости протаранил ГАЗель "АдлерХлеб". От столкновения первую машину перевернуло на крышу и протащило по трассе 100-150 метров, а вторую выбросило к металлическим отбойникам и разорвало пополам.
По неподтвержденным данным, 28-летний водитель ГАЗели скончался на месте. Водитель микроавтобуса получил многочисленные ушибы и перелом руки.
На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции.
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