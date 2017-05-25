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Ножницы по металлу левого, правого и прямого реза. Особенности и характеристики Надёжность и безопасность российского бренда VIRA

Автор фото: http://diygroup.ru/

Ручные ножницы по металлу используются для резки и торцевания нержавеющей стали, листового металла, кровельного профнастила, алюминиевого профиля и пластика. В зависимости от материала и вырезаемой фигуры профессионалы используют различные виды инструмента. Так, существуют ножницы для прямого, правого и левого реза.

- Ножницы прямого реза

Ножницы прямого реза предназначены для прямого реза плоского металлического листа или вырезания окружности большого диаметра. Для выполнения длинных продольных разрезов используют так называемые «пеликаны» - ножницы, у которых губки смещены относительно рукояток: это не дает инструменту застрять в материале.

- Ножницы левого и правого реза

Это не означает, что правые ножницы используют правши, а левые – левши. У ножниц левого реза режущая кромка расположена слева, откуда и название. Ими удобно делать фигурную резку металла по окружности - направление реза будет идти влево. Соответственно у «правых» ножниц резку по окружности будет удобно проводить в правую сторону.

Технические характеристики ножниц по металлу

Ножницы по металлу относятся к категории шарнирно-губцевого инструмента (ШГИ) и конструктивно состоят из рабочей части (режущих губок) и основной (ручки и головка), объединенных шарниром. Инструмент может быть выполнен из инструментальной (CS) или хромванадиевой стали (Cr-V). Последняя содержит легирующие добавки в виде хрома и ванадия, которые повышают прочность и коррозийную стойкость материала, добавляют инструменту эстетичный внешний вид.

В ножницах по металлу используется накладной шарнир, иногда имеющий дополнительный рычаг для уменьшения усилий при раскрое металла. Более дорогой и прочный объединенный шарнир, который применяют, например, в плоскогубцах, в данном случае является излишним, так как основную нагрузку берут на себя лезвия. Именно от их состояния зависит долговечность инструмента.

Твердость рабочей части ножниц измеряется по методу Роквелла и в среднем составляет 50 – 60 HRc. Такой инструмент рассчитан на разрезание листовых металлов толщиной в 0,7 - 1 мм, алюминия – до 2,5 мм, нержавеющей стали в 0,5 мм. При покупке инструмента обратите внимание на наличие насечек на лезвиях – они решают проблему с соскальзыванием инструмента при вырезке.

Ручки шарнирно-губцевого инструмента должны быть максимально удобными для приложения к ним усилий. Производители современных ШГИ заменяют пластмассовые чехлы двухкомпонентными материалами, состоящими, например, из пластика и термопластичной резины (TRP). Это предотвращает выскальзывание из рук и защищает инструмент от воздействия внешней среды. Некоторые ножницы по металлу имеют выступы-упоры, предназначенные для более надежной фиксации в руке.

Обращайте внимание на соответствие инструмента мировым стандартам. Так, к примеру, ШГИ из каталога российского бренда ручного инструмента VIRA при низкой стоимости полностью отвечает требованиям германского стандарта GS (Geprufte Sicherheit), что говорит о его надежности и безопасности.

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