В Центре Сочи на два дня ограничат движение транспорта (схема)
Традиционное открытие летнего сезона состоится на курорте 27 мая. В этот день по Курортному проспекту пройдут тысячи людей в ярких костюмах, проедут более 30 платформ со зрелищными декорациями, сотни творческих коллективов, представители гостиниц, санаториев и отелей.
«Карнавальное шествие стартует в 19:00 от площади Зимнего театра, а завершится на площади Южного мола. На протяжении пути по Курортному проспекту будет организовано пять зрительских зон, напротив которых каждая колона покажет мини представление. В этом году шествие продлено до Платановой аллеи, которая станет одной из таких интерактивных площадок», - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.
Яркое выступление участников шествия завершится на площади Южного мола вечерним гала-концертом. На большом уличном экране будет организована видеотрансляция всего карнавала.
В связи с этим в центре города будут действовать ограничения для автомобильного движения. С 20.00 25 мая до 22.00 27 мая на площади Зимнего театра. С 19.00 до 22.00 27 мая по маршруту движения праздничного шествия, а также прилегающим улицам:
- участок ул. Театральная от Зимнего театра до пересечения с Курортным проспектом;
- Курортному проспекту;
- участку ул. Егорова до стелы «Подвиг во имя жизни»;
- участку ул. Воровского от пересечения с Курортным проспектом до пересечения с ул. Несебрская;
- ул. Несебрская;
- ул. Конституции от пересечения с ул. Парковой;
- ул. Приморская от ул. Войкого до площади Южного мола.
- улица Поярко;
- ул. Егорова от пересечения с ул. Гагарина;
- ул. Конституции от пересечения с ул. Московской;
- ул. Горького от пересечения с ул. Войкова;
- ул. Кооперативная;
- пер. Электрический;
- ул. Москвина – ул. Орджоникидзе;
- участку от начала ул. Соколова до пересечения с Курортным проспектом, а также выезд с ул. Соколова на Курортный проспект по направлению со стороны ул. Нагорная;
- выезд с ул. Первомайская на Курортный проспект;
- участку Морского переулка до пересечения с ул. Орджоникидзе, а также выезд с Морского переулка на Курортный проспект;
- участку ул. Войкова от пересечения с улицей Несебрская до Курортного проспекта.
С 20.00 26 мая до 23.00 27 мая ограничения будут действовать на участке ул. Войкова от пересечения с ул. Кооперативная до Курортного проспекта.