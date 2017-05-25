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В Центре Сочи на два дня ограничат движение транспорта (схема) На курорте состоится традиционное открытие летнего сезона

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Традиционное открытие летнего сезона состоится на курорте 27 мая. В этот день по Курортному проспекту пройдут тысячи людей в ярких костюмах, проедут более 30 платформ со зрелищными декорациями, сотни творческих коллективов, представители гостиниц, санаториев и отелей.

«Карнавальное шествие стартует в 19:00 от площади Зимнего театра, а завершится на площади Южного мола. На протяжении пути по Курортному проспекту будет организовано пять зрительских зон, напротив которых каждая колона покажет мини представление. В этом году шествие продлено до Платановой аллеи, которая станет одной из таких интерактивных площадок», - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Яркое выступление участников шествия завершится на площади Южного мола вечерним гала-концертом. На большом уличном экране будет организована видеотрансляция всего карнавала.

В связи с этим в центре города будут действовать ограничения для автомобильного движения. С 20.00 25 мая до 22.00 27 мая на площади Зимнего театра. С 19.00 до 22.00 27 мая по маршруту движения праздничного шествия, а также прилегающим улицам:

- участок ул. Театральная от Зимнего театра до пересечения с Курортным проспектом;

- Курортному проспекту;

- участку ул. Егорова до стелы «Подвиг во имя жизни»;

- участку ул. Воровского от пересечения с Курортным проспектом до пересечения с ул. Несебрская;

- ул. Несебрская;

- ул. Конституции от пересечения с ул. Парковой;

- ул. Приморская от ул. Войкого до площади Южного мола.

- улица Поярко;

- ул. Егорова от пересечения с ул. Гагарина;

- ул. Конституции от пересечения с ул. Московской;

- ул. Горького от пересечения с ул. Войкова;

- ул. Кооперативная;

- пер. Электрический;

- ул. Москвина – ул. Орджоникидзе;

- участку от начала ул. Соколова до пересечения с Курортным проспектом, а также выезд с ул. Соколова на Курортный проспект по направлению со стороны ул. Нагорная;

- выезд с ул. Первомайская на Курортный проспект;

- участку Морского переулка до пересечения с ул. Орджоникидзе, а также выезд с Морского переулка на Курортный проспект;

- участку ул. Войкова от пересечения с улицей Несебрская до Курортного проспекта.

С 20.00 26 мая до 23.00 27 мая ограничения будут действовать на участке ул. Войкова от пересечения с ул. Кооперативная до Курортного проспекта.