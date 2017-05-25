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Шац и Бочаров сразятся в Сочи за титул самой «железной звезды» Звездное противостояние состоится 3 июня в Олимпийском парке курорта

Автор фото: http://turbopic.org

Триатлонисты IRONSTAR в начале лета сразятся за лучший круг на «Сочи Автодроме». На единственной в России трассе для «королевских гонок» 3 июня пройдет часть велопробега в рамках международного соревнования IRONSTAR 113 SOCHI 2017. В первый день старт будет дан сразу двум дистанциям – спринтерской (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и «полужелезной» (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег).

«Всего в IRONSTAR SPRINT & 113 SOCHI 2017 примут участие около 1,5 тысячи человек из 14 стран, в числе которых Россия, страны Балтии и СНГ, Германия, Франция, Испания, Индия, Турция, Коста Рика и ОАЭ. Поддерживать участников будут более 5 тысяч болельщиков и около 300 волонтеров», - сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

В эстафете на дистанции «спринт» примет участие известный телеведущий и шоумен Михаил Шац. Для него это будет дебют в триатлоне. Вместе с известным юмористом на старт выйдет телеведущий Андрей Бочаров. А на велогонке в звездной эстафете выступит нападающий ХК «Сочи» Иван Захарчук, который проедет 20 км.

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