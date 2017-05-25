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Начинающих сочинских водителей бесплатно обучат безопасному вождению Получить необходимые знания автолюбители, стаж вождения которых не превышает двух лет, смогут с 25 по 28 мая

Автор фото: http://ugranow.ru

В Сочи с 25 по 28 мая состоятся бесплатные занятия Академии по безопасному вождению для студентов, стаж вождения которых не превышает двух лет. Профессиональные тренеры, победители российских и международных автосоревнований и прошедшие специальную подготовку у зарубежных коллег специалисты обучат молодых водителей избегать ошибок на дороге, правильно себя вести в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге, выбирать скоростные режимы и дистанции, а также контролировать пространство вокруг автомобиля.

«Тренинги Академии будут проходить в Сочи на протяжении четырех дней с 25 по 28 мая. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.dsfl.ru, - поясняют в пресс-службе управления ГИБДД Краснодарского края. - Новинкой «Академии» в этом году является отдельный блок упражнений, посвященный обгону на дороге. Часто начинающие водители не знают условного «языка жестов», разрешающих обгон, правил выбора скорости и, самое главное, пренебрегают правилами дорожного движения. А между тем 22%* дорожно-транспортных происшествий совершается из-за нарушения водителями правил обгона и маневрирования».

По данным статистики ГИБДД, за 2016 год в Краснодарском крае произошло 448 ДТП с участием водителей со стажем вождения до двух лет, в которых погибло 63 (рост на 18.9% по сравнению с 2015 годом) и ранено 582 человека. В общем рейтинге регионов страны по ДТП с участием данной категории водителей - это 12 место.